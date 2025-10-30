Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 04:35:33

Hawthorn Bancshares Inc. Profit Rises In Q3

Hawthorn Bancshares
30.23 USD 0.10%
(RTTNews) - Hawthorn bancshares inc. (HWBK) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $6.13 million, or $0.88 per share. This compares with $4.57 million, or $0.66 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 13.7% to $20.59 million from $18.11 million last year.

Hawthorn bancshares inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.13 Mln. vs. $4.57 Mln. last year. -EPS: $0.88 vs. $0.66 last year. -Revenue: $20.59 Mln vs. $18.11 Mln last year.

