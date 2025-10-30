Hawkins Aktie 1208141 / US4202611095
30.10.2025 02:53:16
Hawkins Inc Profit Retreats In Q2, Misses Estimates
(RTTNews) - Hawkins Inc (HWKN) revealed earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $22.59 million, or $1.08 per share. This compares with $24.12 million, or $1.16 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 13.5% to $280.43 million from $247.03 million last year.
Hawkins Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.59 Mln. vs. $24.12 Mln. last year. -EPS: $1.08 vs. $1.16 last year. -Revenue: $280.43 Mln vs. $247.03 Mln last year.
