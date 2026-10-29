Hawkins: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hawkins lud am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.34 USD gegenüber 1.08 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 313.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 280.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch