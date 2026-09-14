Hawkeye Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hawkeye Systems gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.020 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch