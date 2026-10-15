Blackhawk Network a Aktie 20986021 / US09238E1047
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15.10.2026 15:43:56
HawkEye Awarded $36 Mln In International Contracts In Q3
(RTTNews) - HawkEye 360, Inc. (HAWK), a defense technology company, on Thursday announced $36 million in new international contracts during the third quarter ended September 30, 2026.
The company said the awards reflect growing recognition among allied nations, in line with the company's expectations for the third quarter.
Further, the multi-year awards span more than 10 allied and partner nations across the Indo-Pacific, Middle East, Europe and the Americas, reflecting continued international demand for the company's signals intelligence data and analytics capabilities.
The shares were trading 1 cent or 0.08 percent higher at $12.39 on the New York Stock Exchange.
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