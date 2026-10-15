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15.10.2026 15:43:56

HawkEye Awarded $36 Mln In International Contracts In Q3

(RTTNews) - HawkEye 360, Inc. (HAWK), a defense technology company, on Thursday announced $36 million in new international contracts during the third quarter ended September 30, 2026.

The company said the awards reflect growing recognition among allied nations, in line with the company's expectations for the third quarter.

Further, the multi-year awards span more than 10 allied and partner nations across the Indo-Pacific, Middle East, Europe and the Americas, reflecting continued international demand for the company's signals intelligence data and analytics capabilities.

The shares were trading 1 cent or 0.08 percent higher at $12.39 on the New York Stock Exchange.

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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’786.25 19.90 SL4BRU
Short 15’095.56 13.85 S3CBQU
Short 15’660.99 8.83 SXBTAU
SMI-Kurs: 14’262.65 15.10.2026 15:29:38
Long 13’624.78 19.90 SQBO7U
Long 13’333.05 13.92 SCB29U
Long 12’739.14 8.83 SK2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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