HawkEye 360 Q1 Net Loss Sharply Widens

(RTTNews) - HawkEye 360, Inc. (HAWK) announced Monday net loss attributable to common shareholders for the first quarter of $9.54 million or $1.14 per share, sharply wider than $2.14 million or $0.30 per share in the prior-year quarter.

Total revenues for the quarter surge to a record $49.80 million from $23.0 million in the same quarter last year.