Blackhawk Network a Aktie 20986021 / US09238E1047
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22.06.2026 14:06:33
HawkEye 360 Q1 Net Loss Sharply Widens
(RTTNews) - HawkEye 360, Inc. (HAWK) announced Monday net loss attributable to common shareholders for the first quarter of $9.54 million or $1.14 per share, sharply wider than $2.14 million or $0.30 per share in the prior-year quarter.
Total revenues for the quarter surge to a record $49.80 million from $23.0 million in the same quarter last year.
Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag
Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Blackhawk Network Holdings Inc (A)
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Analysen zu Blackhawk Network Holdings Inc (A)
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
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Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendiert dagegen seitwärts. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.