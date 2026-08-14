HAWESKO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HAWESKO hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 141.7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 149.9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch