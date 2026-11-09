Hawaiian Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hawaiian Electric gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hawaiian Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 2.07 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.01 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 787.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch