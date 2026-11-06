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06.11.2026 23:23:28
Hawaiian Electric Industries Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE), the parent company of Hawaiian Electric and American Savings Bank, on Friday reported an increase in profit for the third quarter, driven largely by gains on its investment in American Savings Bank.
The company reported net income for common stock of $35.5 million, or $0.20 per share, compared with $30.7 million, or $0.18 per share, in the prior-year quarter.
Results included $64 million in pre-tax realized and unrealized gains related to its investment in American Savings Bank and a $51 million non-cash impairment charge at Pacific Current.
Excluding these items and Maui wildfire-related impacts, Core net income declined to $23 million, or $0.13 per share, from $32.8 million, or $0.19 per share, a year earlier.
Total revenue increased to $1.01 billion from $790.6 million, primarily reflecting higher electric utility revenue.
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