Hawaiian Electric Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hawaiian Electric Industries lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.01 Milliarden USD – ein Plus von 27.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hawaiian Electric Industries 790.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch