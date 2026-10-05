Hawa Engineers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hawa Engineers hat am 03.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.62 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.50 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 209.3 Millionen INR – eine Minderung von 33.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 315.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch