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28.08.2026 06:37:00
Havyard Group ASA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Havyard Group ASA gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.10 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 363.6 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 345.1 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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