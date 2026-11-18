Havsfrun Investment (B) präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Havsfrun Investment (B) ein EPS von 0.580 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Havsfrun Investment (B) mit einem Umsatz von insgesamt 5.7 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 30.50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch