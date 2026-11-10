HAVIX stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HAVIX hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14.35 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31.44 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch