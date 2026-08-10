HAVIX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HAVIX gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.98 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.05 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch