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21.08.2026 06:37:00
Havila Shipping AS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Havila Shipping AS hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Havila Shipping AS ein Ergebnis je Aktie von 0.030 NOK vermeldet.
Mit einem Umsatz von 139.9 Millionen NOK, gegenüber 165.5 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.50 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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