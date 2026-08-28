Havila Kystruten AS Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Havila Kystruten AS Registered veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.71 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15.900 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Havila Kystruten AS Registered 103.2 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84.5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch