Haverty Furniture: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Haverty Furniture lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Haverty Furniture noch ein Gewinn pro Aktie von 0.270 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Haverty Furniture mit einem Umsatz von insgesamt 203.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch