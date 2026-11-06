Haverty Furniture Companies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Haverty Furniture Companies äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.280 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Haverty Furniture Companies mit einem Umsatz von insgesamt 203.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch