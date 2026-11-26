(Zusammenfassung)

Zug/Biel (awp) - Die Beteiligungsgesellschaften Haute Capital Partners (HCP) und EEII schliessen sich, wie bekannt, zusammen. Am 18. Dezember werden die beiden Firmen die Pläne den Aktionärinnen und Aktionären weiter vorstellen und ihnen an den jeweiligen Generalversammlungen diverse Anträge zur Abstimmung vorlegen, wie aus den am Donnerstag versandten Einladungen hervorging.

Anlass ist die geplante Transaktion, bei der ein wesentlicher Teil eines HCP-Beteiligungsportfolios bei EEII eingebracht werden soll. Laut einem von den Verwaltungsräten unterzeichneten, unverbindlichen Term Sheet soll der grösste Teil des HCP-Portfolios gegen neue Aktien von EEII übertragen werden. Diese Aktien will HCP dann an ihre Aktionäre ausschütten.

EEII wird frische Mittel aufnehmen und plant in zwei Schritten eine Kapitalerhöhung von maximal 17,8 Millionen Franken durch die Ausgabe von bis zu 2,5 Millionen Titeln, wie aus der GV-Einladung weiter hervorgeht. Hinzu kommt eine Kapitalaufnahme von knapp 620'000 Franken durch die Verrechnung einer Forderung von AUU Capital. Auch ein Aktiensplit ist geplant.

Die HCP-Aktionäre befinden derweil unter anderem über die Dekotierung ihrer Aktien von der Börse BX sowie über die Wahl der Schweizerischen Treuhandgesellschaft Revision AG zur neuen Revisionsstelle. Zudem werde der Verwaltungsrat an der GV auch über den aktuellen Stand der geplanten Transaktion informieren, hiess es weiter.

Die Vereinbarung zwischen HCP und EEII sei noch nicht verbindlich. Noch seien weitere Verhandlungen sowie eine Due-Diligence-Prüfung erforderlich. Und noch müssten die definitiven Verträge unterzeichnet und die Transaktion von den zuständigen Organen beider Gesellschaften genehmigt werden. Auch die nötigen börsenrechtlichen Genehmigungen stehen noch aus.

mk/