Zürich (awp) - Die Beteiligungsgesellschaften Haute Capital Partners und EEII wollen sich wie bekannt zusammenschliessen. An einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember will Haute Capital Partners (HCP) den Aktionärinnen und Aktionären zu diesen Plänen einige Anträge stellen.

An der GV werden die HCP-Aktionäre laut der am Donnerstag versandten Einladung über die Dekotierung der Aktien von der Börse BX sowie über die Wahl der Schweizerische Treuhandgesellschaft Revision AG zur neuen Revisionsstelle abstimmen. Zudem habe das Unternehmen mit EEII ein unverbindliches Term Sheet für eine mögliche Transaktion unterzeichnet, hiess es weiter.

Demnach soll der grösste Teil des HCP-Anlageportfolios gegen neue Aktien von EEII übertragen werden, die an der SIX kotiert sind. Diese Aktien will HCP dann an ihre Aktionäre ausschütten.

An der GV werde der Verwaltungsrat auch über den aktuellen Stand der geplanten Transaktion informieren, hiess es. Die Vereinbarung sei noch nicht verbindlich. Zunächst seien weitere Verhandlungen sowie eine Due-Diligence-Prüfung erforderlich. Zudem müssten die definitiven Verträge unterzeichnet und die Transaktion von den zuständigen Organen beider Gesellschaften genehmigt werden. Auch die erforderlichen börsenrechtlichen Genehmigungen stehen noch aus.

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