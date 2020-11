Hausse des dossiers d'insolvabilité : établir son budget devient encore plus important pour la période des Fêtes

« Avec les soldes du Black Friday et les Fêtes qui arrivent à grands pas, les consommateurs doivent chercher à maintenir leur santé financière et gérer leur budget avec rigueur. Une situation exceptionnelle qui exige une gestion financière extraordinaire. »

- Éric Lebel, associé et syndic autorisé en insolvabilité, Raymond Chabot

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les problèmes financiers des Québécois se faisant de plus en plus sentir et la période des Fêtes étant à nos portes, particulièrement avec les soldes du Black Friday de demain, Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton spécialisée en insolvabilité et en redressement financier, invite les consommateurs à dresser et à respecter leur budget pour maintenir leur santé financière.

Le défi de la santé financière

S'il y a un autre défi à relever que celui de la santé, c'est bien le maintien de la santé financière. Selon les plus récentes données disponibles sur l'insolvabilité, la hausse des dossiers déposés par les consommateurs québécois en septembre 2020 est non seulement préoccupante, mais elle devrait se confirmer davantage au cours des prochains mois, malgré les différents programmes d'aide gouvernementale toujours offerts. Avec un total de 2 148 dossiers de faillite et de proposition de consommateurs déposés, cela représente non seulement une hausse de 25 % des dossiers par rapport à août 2020 mais aussi une augmentation de 57 % par rapport à mai 2020, période où l'on enregistrait le nombre le plus bas de dossiers déposés depuis le début de l'année.

« Afin d'éviter que cette tendance à la hausse se poursuive dans les prochains mois, nous invitons les Québécois à prendre conscience de leur situation financière en dressant un budget. Le stress lié à l'incertitude empêche souvent les gens d'avoir une idée réaliste de ce qu'ils peuvent se permettre comme dépenses », indique l'associé et syndic autorisé en insolvabilité, Éric Lebel.

Le budget : outil indispensable pour garder le cap

Afin d'aider les Québécois à dresser leur budget et surtout à le respecter, Raymond Chabot met à leur disposition une calculatrice budgétaire, disponible sur son site Web. En plus de permettre de concevoir un budget, la calculatrice peut être jumelée à l'outil également disponible et conçu pour dresser son bilan de santé financière.

Faire face à période des Fêtes avec moins de stress financier

Une fois le budget établi, la préparation est essentielle pour le respecter. Avec le temps des Fêtes à nos portes, cette période représente aussi une source de stress financier pour plusieurs consommateurs, surtout avec la situation économique actuelle. Raymond Chabot partage quatre astuces pour aider les gens à maintenir le cap financier au cours des prochaines semaines (pour davantage de conseils, consultez l'article ici) :

1. Prendre conscience de sa situation financière;

2. Prévoir du temps pour la préparation des célébrations en respectant le budget alloué;

3. Privilégier les cadeaux à moindre coûts, c'est l'intention qui compte;

4. Se rappeler ce qui est important.

« Les Québécois ont donc tout intérêt à faire davantage preuve de discipline dans leurs finances personnelles, et des outils comme le budget et le bilan financier se révèlent efficaces pour maintenir sa santé financière », ajoute M. Lebel, tout en rappelant « qu'il ne faut surtout pas tarder à consulter un syndic lorsque le budget ne peut plus être respecté et que les dettes s'accumulent. Quand la spirale infernale démarre, il est souvent trop tard pour s'en sortir seul. Il vaut mieux prévenir que guérir, et le syndic est là pour soigner les finances personnelles et trouver le meilleur remède. »

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de 274 professionnels répartis dans 109 bureaux, dont un au Nouveau-Brunswick, quatre en Ontario et 104 au Québec, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et de syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton