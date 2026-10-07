MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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07.10.2026 05:30:00
Haus oder ETF: Immobilien-Trick als Alternative zum MSCI World?
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu MSCI
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|Haus oder ETF: Immobilien-Trick als Alternative zum MSCI World? (Spiegel Online)
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06.10.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte eine MSCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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05.10.26
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29.09.26
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22.09.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein MSCI-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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15.09.26
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12.09.26
|ETF-Auflösungen im Überblick: Was die Statistik tatsächlich zeigt (finanzen.ch)
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08.09.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu MSCI
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.