Haugesund Sparebank Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Haugesund Sparebank Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.86 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.01 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Haugesund Sparebank Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 335.2 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 278.7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch