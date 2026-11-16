Haugesund Sparebank Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Haugesund Sparebank Registered hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.60 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.14 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 303.5 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 265.0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch