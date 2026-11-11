Hatsuho Shouji verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hatsuho Shouji hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 32.97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hatsuho Shouji noch ein Gewinn pro Aktie von 33.03 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9.01 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch