Hatsuho Shouji: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hatsuho Shouji hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32.06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hatsuho Shouji 20.91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hatsuho Shouji im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.69 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch