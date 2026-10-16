Hathway Cable Datacom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hathway Cable Datacom präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.100 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hathway Cable Datacom im vergangenen Quartal 5.68 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hathway Cable Datacom 5.37 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch