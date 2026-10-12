Hathway Bhawani Cabletel Datacom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hathway Bhawani Cabletel Datacom gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5.2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch