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14.09.2026 06:37:00
Hatena mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hatena hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -92.55 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hatena ein EPS von 8.79 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 899.8 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 929.1 Millionen JPY ausgewiesen.
Hatena hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 332.800 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 77.61 JPY je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 3.65 Milliarden JPY, gegenüber 3.79 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3.89 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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