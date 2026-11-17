Hasti Finance lud am 14.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.02 INR. Im letzten Jahr hatte Hasti Finance einen Gewinn von -4.160 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Hasti Finance mit einem Umsatz von insgesamt 0.4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -44.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 100.96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch