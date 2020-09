Haseloff und Kretschmer gegen Verschärfung der Corona-Massnahmen - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona-Massnahmen sprechen sich ostdeutsche Regierungschefs trotz der gestiegenen Infektionszahlen gegen strengere Regeln aus. Der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte der "Bild am Sonntag": "In Sachsen-Anhalt verfolgen wir weiter unseren eigenen Weg. Die Infektionen in Sachsen-Anhalt gehen leicht nach oben, sind aber noch nachverfolgbar und aktuell kein Grund darüber nachzudenken, die Massnahmen wieder zu verschärfen."

Sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU) forderte in der gleichen Zeitung Freiwilligkeit statt Zwang: "Ich setze auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen, die sich jetzt im Herbst verstärkt disziplinierter verhalten werden und müssen."

Die Bürger sprechen sich mehrheitlich gegen eine Verschärfung der Corona-Regeln aus, hiess es in dem Bericht weiter. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die Zeitung wollen 57 Prozent der Befragten die Massnahmen in ihrer aktuellen Form beibehalten, 8 Prozent sprechen sich für eine Lockerung aus, 33 Prozent für eine Verschärfung.

