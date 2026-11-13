Haseko vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Haseko hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54.21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42.98 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.25 Prozent auf 290.20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch