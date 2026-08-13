Hasegawa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hasegawa gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -12.97 JPY. Ein Jahr zuvor waren -5.890 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.28 Prozent zurück. Hier wurden 4.66 Milliarden JPY gegenüber 4.97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch