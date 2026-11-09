Hasegawa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hasegawa hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.20 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hasegawa 13.36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Hasegawa im vergangenen Quartal 5.99 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hasegawa 6.08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch