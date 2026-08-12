Haryana Leather Chemicals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Haryana Leather Chemicals hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.51 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 146.8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch