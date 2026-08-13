Haryana Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Haryana Financial hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13.11 Prozent zurück. Hier wurden 5.3 Millionen INR gegenüber 6.1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch