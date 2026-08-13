Harvard Bioscience hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Harvard Bioscience hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.64 USD gegenüber -0.500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Harvard Bioscience im vergangenen Quartal 22.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Harvard Bioscience 20.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch