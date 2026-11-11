Harvard Bioscience gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harvard Bioscience liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harvard Bioscience die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.82 Prozent auf 22.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch