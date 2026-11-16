Haruyama Trading vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Haruyama Trading liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haruyama Trading die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 75.21 JPY gegenüber -88.640 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 5.82 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch