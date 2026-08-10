Haruyama Trading: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Haruyama Trading lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 35.03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -56.980 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.08 Prozent zurück. Hier wurden 7.11 Milliarden JPY gegenüber 7.49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch