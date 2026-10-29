Hartford Financial Services Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hartford Financial Services Group hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.23 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.22 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch