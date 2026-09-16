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16.09.2026 21:27:49
Härtetest Deutschland: Waymo plant Robotaxi-Start in München und Berlin
Alphabet CDie Google-Tochter Waymo drängt mit Macht nach Deutschland und arbeitet am Start in München und wohl auch in Berlin. Dazu hat sie sich jetzt mit dem Versicherer Allianz zusammengeschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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