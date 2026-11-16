Harte-Hanks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Harte-Hanks hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0.20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.310 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 39.5 Millionen USD – eine Minderung von 0.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 39.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch