Hartalega: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hartalega lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 605.8 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 553.1 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch