Hartalega gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hartalega hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.01 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.010 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Hartalega hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 644.7 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 539.7 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch