Harsha Engineers International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Harsha Engineers International hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.11 INR, nach 4.17 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Harsha Engineers International 4.57 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.65 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch