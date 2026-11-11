Harrow stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Harrow lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Harrow hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 99.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch