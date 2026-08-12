Harrow: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Harrow liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harrow die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch