Harrisons Malayalam vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Harrisons Malayalam hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Harrisons Malayalam 3.48 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch